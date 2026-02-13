Bir polisin hayatını kaybettiği araç muayene istasyonunu Tosyalı işletiyor

Bir polis memurunun Ankara Yenimahalle’deki araç muayene istasyonunun çalışanları tarafından darbedilmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi tartışılmaya devam ediyor.

2 Şubat'ta muayene istasyonuna aracını götüren 44 yaşındaki polis Melih Okan Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darp edildiği öne sürülen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için iki başmüfettiş ve üç denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini bildirdi.

ANKARA’DAKİ MUAYENE İSTASYONLARI TOSYALI’NIN

TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ankara’daki araç muayene istasyonları Ankara Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletiliyor. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise bu şirketin yönetim kurulu başkanı ise iktidara yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı.

2018 yılından beri Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulu üyesi olan Tosyalı, aynı zamanda önceki AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’nın da ağabeyi.

Ayrıca Tosyalı Holding, 2022’de Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC’nin 50,1’lik hissesini satın aldı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. Yani bu satışla beraber uzun bir süre gündem olan tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding olmuştu.