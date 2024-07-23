Bir rakı grubuna daha zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.
Temmuz 2024 fiyat listesine göre Mercan Göbek Rakısı'na önemli bir zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar paylaştığı bilgiye göre, çeşitli hacimlerdeki şişelerde yeni raf satış fiyatları şu şekilde belirlendi:
Mercan rakı gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/wpONxGyXKb— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 23, 2024
Ürün ve Fiyat Listesi:
- 100 CL Şişe: 1.825,00 TL
- 70 CL Şişe: 1.375,00 TL
- 50 CL Şişe: 1.045,00 TL
- 35 CL Şişe: 765,00 TL
- 20 CL Şişe: 465,00 TL