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Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.

Ekonomi
  • 16.01.2025 12:50
  • Giriş: 16.01.2025 12:50
  • Güncelleme: 16.01.2025 12:56
Kaynak: Haber Merkezi
Bir rakı grubuna daha zam geldi
Fotoğraf: DepoPhotos

Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe rakı gurubuna zam geldiğini duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Dündar, zamlı fiyat listesini de paylaştı.

"Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanan Dündar'ın paylaştığı listeye göre, zammın ardından Efe Gold 70'lik 1195 lira olurken Efe göbek 70'lik 1345 TL oldu.

Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubundaki ürünlere zam gelmişti.

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