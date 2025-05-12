Bir rakı grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mey rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zam kararı 'maliyet artışı' gerekçesiyle alındı. Erol Dündar, zamlı fiyat listesini de paylaştı.

RAKI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Paylaşılan güncel satış fiyatı listesine göre, Mey grubunun 35 cl'lik en ucuz rakısı 549 TL’den satılmaya başlandı. 7O cl’lik rakının fiyatı ise 1495 TL’ye kadar çıkıyor.