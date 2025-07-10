Bir rakı grubuna zam geldi

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Efe rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar, güncellenen rakamları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yeni zamlarla birlikte bazı rakı markalarında fiyatlar şu şekilde oldu:

Efe Gold

300 cl: 7 bin 550 TL

100 cl: 1 bin 725 TL

70 cl: 1 bin 375 TL

50 cl: 1 bin 95 TL

35 cl: 795 TL

Efe Göbek

100 cl: 2 bin 75 TL

70 cl: 1 bin 595 TL

35 cl: 899 TL

Zeybek Sarı

50 cl (yaş): 1 bin 310 TL

35 cl (yaş): 945 TL