Bir saldırı vizesiz seyahati bitirdi

Balkan ülkesi Karadağ, Türkiyelilerin karıştığı şiddet olayının ardından dün itibarıyla Türkiye'ye vizesiz seyahati iptal etti. Başkent Podgorica'da Türkiyeli ve Azerilerin gerçekleştirdiği bir bıçaklı saldırının ardından hafta başında Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, karar dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmede, "Karadağ hükümeti tarafından alınan karar uyarınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği rejimi geçici süreyle askıya alınmıştır" denildi.

Açıklamada, 30 Ekim'den itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi kişilerin Karadağ'a seyahatlerinde vize almak zorunda oldukları kaydedildi. Vize başvurularının, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğuna yapılabileceği belirtildi. Karadağ'da oturum iznine sahip olanlar ise vizesiz olarak Karadağ'a girebilecekler. Ayrıca, maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla ABD, İngiltere veya Schengen Bölgesi ülkelerinden çok girişli vizeye sahip olanlar ile Schengen Bölgesi ülkelerinde oturum izni bulunanlar Karadağ'a vizesiz seyahat edebilecek. Karadağ'ın yeni vize uygulaması diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerini ise etkilemeyecek, bu kişiler 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat etmeyi sürdürebilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi gecesi Podgorica'da 25 yaşındaki bir kişiyi ağır yaraladıkları şüphesiyle bir Azerbaycan ve bir Türkiye vatandaşı gözaltına alındı. Olayının ardından Türkiyelilerin yaşadığı semtleri basan öfkeli kalabalık "Türkleri öldürün" sloganları attı. Tansiyonun artması üzerine Başbakan Spajiç, Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılacağını duyurdu.