Bir sanatçı daha Zorlu PSM konserini iptal etti

Şarkıcı Blondshell, BDS Türkiye'nin Zorlu PSM'yi boykot etme çağrısının ardından konserini iptal etti.

Kültür Sanat 13.08.2024 12:57 Giriş: 13.08.2024 12:57

Güncelleme: 13.08.2024 13:01 Kaynak: Haber Merkezi