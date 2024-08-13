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Bir sanatçı daha Zorlu PSM konserini iptal etti

Şarkıcı Blondshell, BDS Türkiye'nin Zorlu PSM'yi boykot etme çağrısının ardından konserini iptal etti.

Kültür Sanat
  • 13.08.2024 12:57
  • Giriş: 13.08.2024 12:57
  • Güncelleme: 13.08.2024 13:01
Kaynak: Haber Merkezi
Bir sanatçı daha Zorlu PSM konserini iptal etti

Şarkıcı Blondshell, 13 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahne alacağı konserini iptal etti.

Blondshell, Fontaines DC'nin ardından Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi'nin (BDS Türkiye) Zorlu PSM'de sahne alacak olan sanatçılara konserlerini iptal etme çağrısında bulunmasının ardından konserini iptal eden ikinci sanatçı oldu.

'BLONDSHELL'İ ALKIŞLIYORUZ'

BDS Türkiye'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorlu PSM Boykotu Büyüyor! Boykot çağrımızdan ve 'Filistin halkıyla dayanışmayı ilk sıraya koymalıyız' diyen Fontaines D.C’nin Zorlu PSM’de sahneye çıkmayacağını açıklamasından sonra 13 Ağustos’taki Zorlu PSM programını iptal ederek Fontaines DC’nin aynı günkü Viyana konserine katılma kararı alan Blondshell’i alkışlıyoruz. Teşekkürler Blondshell!"

NE OLMUŞTU?

Zorlu Enerji'nin, İsrail ordusuna ait üslere ucuz elektrik sağlayan Dorad Energy'nin yüzde 25 hissedarı olduğu ortaya çıkmıştı. Haberlerin ardından açıklama yapan Zorlu Enerji, santralı portföylerinden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini duyurmuştu.

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