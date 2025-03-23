Bir Saraçhane’den diğerine: Meral Akşener, 5 gündür sessizliğini koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve bugün (23 Mart Pazar) tutuklanmasıyla devam eden süreçte, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini koruyor.

Son olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne dair paylaşım yapan Akşener, o tarihten bu yana herhangi bir paylaşım yapmadı.

2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrasında düzenlenen Saraçhane Mitingi’nde İBB Başkanı ile birlikte konuşma yapan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessizliğini beş gündür koruyor.

Fotoğraf: Depophotos

19 Mart’ta İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi, İBB Başkanı’nın gözaltına alınması ve son olarak da İmamoğlu'nun da içinde yer aldığı 48 kişinin tutuklanmasına ilişkin eski İYİ Parti liderinden basına yansıyan herhangi bir açıklama da gelmedi.

SARAÇHANE MİTİNGİ’NDE KONUŞMUŞTU

2022 yılının Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verilmiş, muhalefet genel başkanlarının da katıldığı Saraçhane Mitingi düzenlenmişti.

Mitingde İmamoğlu'nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu da konuşma yapmıştı.

O dönemde İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener de konuşma yapanlar arasında yer almıştı.

Fotoğraf: Depophotos

14 Aralık 2022’deki mitingde Akşener şunları söylemişti: