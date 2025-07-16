Bir şarap grubuna daha zam yapıldı
TBYD Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.
Ardından, çeşitli içki markalarına zam gelmeye başlamıştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın aktardığına göre; Baron şarap grubunun zamlı listesi şöyle: