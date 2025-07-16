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Bir şarap grubuna daha zam yapıldı

TBYD Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.

Güncel
  • 16.07.2025 16:04
  • Giriş: 16.07.2025 16:04
  • Güncelleme: 16.07.2025 16:08
Kaynak: Haber Merkezi
Bir şarap grubuna daha zam yapıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

Ardından, çeşitli içki markalarına zam gelmeye başlamıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın aktardığına göre; Baron şarap grubunun zamlı listesi şöyle:

Erol Dündar duyurdu: Bir şarap grubuna zam geldi
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