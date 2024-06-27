Bir Seçil Erzan vakası daha: "Denizbank şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun" iddiası

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö'nün yüksek kar vaadiyle, aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. İntihar girişiminde bulunan Hatice Ö'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedilirken, paraların hesabında toplandığı iddia edilen bir döviz bürosu sahibi S.Ç gözaltına alındı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi.

Ancak topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç'nin hesabına gönderdiği öne sürüldü. S.Ç. adına para topladığının belirlenmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö, hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö'nün bankayla ilişiği de dün itibariyla kesildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu kaydedilen Hatice Ö'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç'nin ise Karşıyaka'daki iş yerinde gözaltına aldığı öğrenildi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başladı.