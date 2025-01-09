Bir şeker fabrikası daha özelleştirildi

Ekonomi Servisi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Iğdır Şeker Fabrikası'nın satışını onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki, 1.911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış yöntemiyle özelleştirildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan fabrika, 17 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti'ye satıldı.