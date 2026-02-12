Bir senedir zamsızlar: Metal işçisi ‘grev’ diyor

Ebru ÇELİK

Toplu iş sözleşmesi süreci devam eden Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlü Totomak fabrikasında patronun yüzde 21 zam teklifi üzerine grev kararı aldı. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada anlaşma sağlanamadığı durumunda 26 Şubat’ta greve çıkılacak.

150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup toplu iş sözleşmesi masasından görüşmeler sürerken ayrılan Totamak, sendikasından istifa ederek ayrıldı. Ardından Birleşik Metal-İş ile toplu iş sözleşmesi masasına oturan işveren, 160 işçiye yüzde 21’lik artış ile sefaleti dayattı. Birleşik Metal-İş, uzlaşama sağlanamamasının ardından yaptığı açıklamada, 26 Şubat’a kadar işverenden uzlaşma gelmemesi durumunda greve çıkılacağını duyurdu.

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, BirGün’e yaptığı açıklamada, 26 Şubat’a işin uzamasını istemediklerini, greve çıkmadan işverenden uzlaşma talep ettiklerini bildirdi.

AMACIMIZ MASADA ÇÖZMEK

Aktürk, yaşanan süreci şu şekilde özetledi: “Totamak, metal sektöründeki MESS grubuna üyeydi. Ancak görüşmeler devam ederken şirket MESS'ten ayrılma kararı aldı, sendikasından istifa etti. Tabii orada bir süre geçti. Sonrasında bizimle bireysel oturmak istedi. Bizimle bireysel oturduktan sonra da bir anlaşma zemini oluşturamadık. Şirketin geçen sene toplu çıkış uygulaması olmuştu; 200'e yakın üyemiz işten ayrılmak durumunda kaldı kıdem, ihbar ve bonus uygulamasıyla. Yani ekonomik şartlar, koşullar şirketi de etkiliyor ama diğer taraftan üyelerimiz de geçtiğimiz 2025 yılının Mart ayından beri bir ücret zammı almıyor. Biz bu gerçekçilikler çerçevesinde işverenle oturduk, müzakereler yaptık, toplantılar yaptık ama bir anlaşma zemini bulamadık. Üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda da 26 Şubat'ta grev uygulama kararı aldık. Tabii yine amacımız grev olmadan masada toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlanması. Bununla ilgili de şirketten haber bekliyoruz. Üyelerimizin tartışabileceği, içselleştireceği bir teklif bekliyoruz.”

Aktürk, 160 işçinin talebinin diğer metal işçileriyle aynı olduğunu belirterek son olarak şunları kaydetti: “Biz burada süreç MESS grup toplu sözleşmesiyle başladığı için, bugün MESS grup toplu sözleşmesinin imzalandığı oranları üyelerimiz daha kabul edilebilir görüyorlar. Tabii burada şirket yönetimi bir de 1 Eylül 2025 olan yürürlüğü 1 Ocak 2026 olmasını istiyor. Bu iki konuda tıkanıklık var. Bunları aşarsak belli bir noktaya geleceğimize inanıyoruz.”