Bir seriden daha fazlası

Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, bu sezon artık tek tek maçlardan çok inşa ettiği süreklilikle konuşuluyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 95-88 mağlup ederek ligde 11’de 11 yaptı ve kulüp tarihinin en parlak başlangıç serisini bir adım daha ileriye taşıdı.

Karşılaşmanın daha ilk periyodunda oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, 23-17’lik skorla hem tempoyu hem de sertliği belirledi.

Bahçeşehir gibi hücum gücü yüksek ve sezonun flaş ekiplerinden birine karşı erken gelen bu üstünlük, Alimpijevic’in takımının maça ne kadar hazır çıktığının ilk göstergesiydi. Devre arasına 46-36 önde giren siyah-beyazlılar, üçüncü çeyrekte ise vitesi bir kademe daha artırarak skoru 76-59’a taşıdı ve maçı kopma noktasına getirdi.

Son periyotta ev sahibinin farkı eritme çabasına rağmen paniğe kapılmayan Beşiktaş, oyunu doğru okuyarak 95-88’lik galibiyete uzandı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, ligde yoluna 11’de 11 yaparak devam etti ve zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı.

FLYNN 8 SAYIDA KALDI

Galibiyetin en dikkat çekici yönlerinden biri, skor yükünün tek bir isme binmemesiydi. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği maçta Beşiktaş, hücumda top paylaşımını üst seviyeye taşırken savunmada da konsantrasyonunu asla kaybetmedi. Bu kolektif savunmanın en net yansıması ise Bahçeşehir’in yıldız ismi Malachi Flynn üzerinde görüldü. Sezonu 20 sayı ortalamasıyla oynayan Flynn, Beşiktaş savunması karşısında 12’de 3 isabetle yalnızca 8 sayıda kaldı.

Genel tablo, tek bir deplasman galibiyetinin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, artık nasıl kazanacağını bilen, oyunun temposunu istediği gibi şekillendiren ve zor anlarda dağılmayan bir takım kimliğine sahip. Öne geçtiğinde oyunu soğutabilen, geriye düştüğünde ise panik yerine sabırla çözüm üreten bir yapıdan söz ediyoruz.

Alimpijevic’in Beşiktaş’a kattığı en büyük değer belki de tam olarak bu istikrar. Fikstür yoğunluğu, deplasman zorlukları ya da rakip fark etmeksizin sahaya yansıyan karakter değişmiyor. Bu nedenle 11’de 11’lik seri, yalnızca bir istatistik değil, uzun süredir aranan basketbol aklının sahadaki karşılığı olarak okunmalı.

Bugün Beşiktaş basketbolunda yaşanan bu yükseliş, yönetim açısından da net bir sorumluluğu işaret ediyor. Dusan Alimpijevic’in yarattığı bu yapıyı korumak ve ileri taşımak artık bir tercih değil, kulübün geleceği adına zorunluluk. Siyah-beyazlılar, yalnızca maç kazanarak değil, bir basketbol kimliğini yeniden kurarak ilerliyor.

Beşiktaş şu anda ligde sadece yenilmiyor. 11’de 11’lik bu seriyle, yıllardır özlenen bir sürekliliği ve güven duygusunu camiaya yeniden hatırlatıyor.