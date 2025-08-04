Bir sigara grubu daha zamlandı
Philip Morris grubuna da zam geldi. Sigara fiyatlarındaki artış devam ederken, güncel liste paylaşıldı. Buna göre en düşük sigara 90 liraya yükselirken en yükseği 120 lirayı buldu.
Son dönemde JTI, BAT ve Imperial Tobacco gruplarına yapılan fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de Philip Morris grubundan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris grubuna ait sigara markalarında fiyat artışı yaşandığını duyurdu.
Yapılan son zamla birlikte Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 90 TL, en yüksek fiyat ise 120 TL seviyesine çıktı.
Güncel Philip Morris sigara fiyatları şu şekilde:
PARLIAMENT
Night Blue Pack / Long (Uzun): 100 TL
Aqua Blue Slims: 100 TL
Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 95 TL
Midnight Blue: 94 TL
MARLBORO
Red Long: 97 TL
Red / Touch: 95 TL
Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White: 95 TL
Edge: 93 TL
Edge Slims: 92 TL
Edge Blue / Sky: 90 TL
Roll 50: 120 TL
MURATTI
Muratti: 92 TL
Muratti Blu: 91 TL