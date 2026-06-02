Bir sigara grubuna büyük zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Söz konusu zam 3 Haziran'dan (yarın) itibaren geçerli olacak. Bu gruptaki sigaralara 5 TL zam yapıldı.

Böylece zamlanan fiyatlarla en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 liraya yükseldi.

Dündar'ın paylaştığı fiyat listesi şöyle: