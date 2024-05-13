Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında, "Zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece" ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlerin ardından başlayan zam yağmurundan tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde etkilenmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesine yer verdi.

Buna göre, zammın ardından Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.