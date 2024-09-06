Bir sigara grubuna daha zam
Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. Philip Morris grubuna gelen zamdan sonra JTİ sigara grubuna da zam geldi. Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67 TL olurken en yüksek fiyat 165 TL oldu.
Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor.
Philip Morris grubuna gelen zamdan sonra JTİ sigara grubuna da zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti #sigara grubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu.
Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu. Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
Jti #sigara gurubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor pic.twitter.com/YvpegQGCwK— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 5, 2024