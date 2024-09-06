Bir sigara grubuna daha zam
Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. Philip Morris ve JTİ sigaralarına gelen zammın ardından BAT sigara grubuna da zam geldi. Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67, en yüksek sigara fiyatı 89 TL oldu.
Sigaraya üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.
Philip Morris ve JTİ gruplarına gelen zamlardan sonra bir zam da BAT sigara grubuna geldi.
Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67, en yüksek sigara fiyatı 89 TL oldu.
Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.
#sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya #ZamGeldi pic.twitter.com/YlmVjHRPox— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 6, 2024