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Bir sigara grubuna daha zam

Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. Philip Morris ve JTİ sigaralarına gelen zammın ardından BAT sigara grubuna da zam geldi. Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67, en yüksek sigara fiyatı 89 TL oldu.

Ekonomi
  • 06.09.2024 18:01
  • Giriş: 06.09.2024 18:01
  • Güncelleme: 06.09.2024 18:11
Bir sigara grubuna daha zam

Sigaraya üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.

Philip Morris ve JTİ gruplarına gelen zamlardan sonra bir zam da BAT sigara grubuna geldi.

Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67, en yüksek sigara fiyatı 89 TL oldu.

Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam
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