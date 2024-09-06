Bir sigara grubuna daha zam

Sigaraya üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.

Philip Morris ve JTİ gruplarına gelen zamlardan sonra bir zam da BAT sigara grubuna geldi.

Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67, en yüksek sigara fiyatı 89 TL oldu.

Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.