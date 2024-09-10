Bir sigara grubuna daha zam

Sigaraya üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.

Philip Morris, JTİ ve BAT gruplarına gelen zammın ardından Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldi.

Gruptaki en düşük sigara fiyatı 65, en yüksek sigara fiyatı 80 TL oldu.

Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.