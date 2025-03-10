Bir sigara grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası ise 89 TL oldu.
Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.
Son olarak PM grubu sigara fiyatlarına zam geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Pm siğara gurubuna #ZamGeldi #sigara pic.twitter.com/M4DpXD6RgO— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 10, 2025
8 TL ZAM
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi.
Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.
Pm Malboro ve Parlement grubuna 8 lira zam geçişi oldu— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) March 10, 2025