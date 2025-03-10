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Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası ise 89 TL oldu.

Ekonomi
  • 10.03.2025 10:03
  • Giriş: 10.03.2025 10:03
  • Güncelleme: 10.03.2025 10:10
Bir sigara grubuna daha zam
Fotoğraf: AA

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak PM grubu sigara fiyatlarına zam geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

8 TL ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.

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