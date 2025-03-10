Bir sigara grubuna daha zam

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak PM grubu sigara fiyatlarına zam geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

8 TL ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.