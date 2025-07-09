Bir sigara grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) marka sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, BAT ve Imperial Tobacco'nun ardından Philip Morris (PM) sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.
Ardı ardına gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.
PM grubunda en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL oldu.