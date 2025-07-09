Bir sigara grubuna daha zam

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, BAT ve Imperial Tobacco'nun ardından Philip Morris (PM) sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Ardı ardına gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.

PM grubunda en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL oldu.