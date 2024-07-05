Bir sigara grubuna daha zam geldi

ÖTV zammının ardından sigara fiyatları da zamlanmaya başladı. JTI grubunun ardından PM grubu sigara markaları da zamlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.

ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarında da fiyat artışı gelmeye başladı. Dün JTI marka sigaralara gelen zammın ardından bugün de PM grubu markalarda fiyat artışı oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte PM grubuna gelen zammı duyurdu.

Buna göre, PM grubunda en ucuz sigara 66 TL'ye çıkarken en pahalı sigara 90 TL'ye kadar çıktı.

Dündar, dün JTI grubuna gelen zammı da sosyal medya hesabından duyurmuştu.