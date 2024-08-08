Bir sigara grubuna daha zam geldi

Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı.

Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da fiyatlarını artırdı.

Zamlarla birlikte gruptaki en ucuz sigara 62 TL'ye, en pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi.

Dün akşam saatlerinde açıklanan zam haberi,Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından X (Twitter) hesabından duyuruldu.



Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL olurken, en pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.