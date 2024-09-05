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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris'in (PM) en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Ekonomi
  • 05.09.2024 08:28
  • Giriş: 05.09.2024 08:28
  • Güncelleme: 05.09.2024 08:36
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Fotoğraf: AA

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini  duyurdu.

Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diye yazdı.

Zamlı sigara fiyatları listesine göre, sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. PM sigara grubuna zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

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