Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI'nin ardından Esse sigara grubuna daha geldiğini duyurdu.

Paylaşıma göre, Esse grubunda en pahalı sigaranın fiyatı 90 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 70 TL oldu.

Dündar, ayrıca, Captaın Black grubuna ise zam yapılmadığını duyurdu.

4 Mart'ta JTI sigara grubuna da 8 TL zam gelmişti.