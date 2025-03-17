Bir sigara grubuna daha zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürülürken, maktu vergi tutarı ise 8,39 TL'den 10,50 TL'ye yükseltilmişti.

14 Mart'ta yürürlüğe giren düzenlemenin ardından, sigara fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Son sigara gurubu TT grubuna da #ZamGeldi pic.twitter.com/qlah5oKiHi — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 16, 2025

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Dündar, zam haberini "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadeleriyle duyurdu.



Son zam ile beraber grubun en pahalı sigarasının fiyatı 85 TL, en ucuz sigarası ise 68 TL oldu.