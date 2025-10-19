Bir sigara grubuna daha zam geldi

Enflasyon, dövizdeki artış ve yüksek vergilerin etkisi raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe neredeyse her ay fiyat listeleri güncelleniyor.

Sigara fiyatlarında zam gelmeye devam ediyor.

19 Ekim itibarıyla BAT Grubu'na ait sigaralara zam geldi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; yapılan zam sonrası gruptaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL olurken, en pahalı sigara ise 105 TL’ye yükseldi.

ZAM FIRTINASI 3 GÜN ÖNCE BAŞLADI

PM grubuna yapılan zammın ardından CB ve JTİ gruplarına da fiyat artışı yansımıştı.

PM grubundaki zamlar 16 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren etiketlere yansırken, CB ve JTİ gruplarında yapılan artışlar 17 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmaya başladı.