Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

  • 18.02.2026 20:16
  • Giriş: 18.02.2026 20:16
  • Güncelleme: 19.02.2026 01:36
Kaynak: Haber Merkezi
Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubunda daha fiyat artışına gidildiğini açıkladı.

BAT sigara grubuna ait sigaraların en ucuzunun 100 TL olduğunu sosyal medya hesabından açıklayan Dündar, "BAT sigara grubuna da zam geldi. Üçüncü sigara grubunda da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Bugün Philip Morris (PM) grubuna zam geldiği de açıklamıştı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacak
