Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak!

Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubunda daha fiyat artışına gidildiğini açıkladı.

BAT sigara grubuna ait sigaraların en ucuzunun 100 TL olduğunu sosyal medya hesabından açıklayan Dündar, "BAT sigara grubuna da zam geldi. Üçüncü sigara grubunda da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Bugün Philip Morris (PM) grubuna zam geldiği de açıklamıştı.