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Bir sigara grubuna temmuz ayı içinde ikinci zam

JTI sigara grubu, 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu.

Ekonomi
  • 17.07.2025 13:25
  • Giriş: 17.07.2025 13:25
  • Güncelleme: 17.07.2025 13:37
Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna temmuz ayı içinde ikinci zam
Fotoğraf: Depophotos

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu.

Peş peşen gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.

JTI  grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.

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