Bir sınava daha mülakat gölgesi: 96 puanlı birinci bile elendi

Giresun İl Özel İdaresi’nde yapılan “2025 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı”na mülakat skandalı damga vurdu. Yazılı sınavda en yüksek puanları alanların büyük bölümü mülakatta düşük puan verilerek elenirken; yerlerine daha önce aynı görevleri vekaleten yürüten isimler atandı.

Edinilen bilgiye göre, yazılı sınavda 96 puan alarak birinci olan Köksal Karataş, mülakat sonucu yedekte kaldı. Aynı sınavda 66 puanla üçüncü olan Hasan Kavgacı ise müdürlük sınavını kazandı. Benzer şekilde, İşletme Müdürlüğü sınavında 83 puan alan "şehit" kardeşi Edip Bahat elenirken, 63 puan alan Tarık Çakır müdür olarak belirlendi.

Encümen Müdürlüğü sınavında 91 puan alan Sevim Gül'ün yerine 81 puanlı Hüseyin Aydın, Plan ve Proje Müdürlüğü sınavında 88 puan alan Fatih Zengin'in yerine 65 puanlı Zülfikar Zunluoğlu, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü sınavında 90 puan alan Hayrullah Öz'ün yerine 66 puanlı Hacı Yüksel kazanan olarak açıklandı. Mülakat sonuçlarına göre, 7 müdürlükten 5’ini hâlihazırda aynı birimlerde vekaleten görev yapan kişiler kazandı.

VALİ'YE ÖNCESİNDE BİLDİRİLDİ

Sınav öncesinde kurum içinde, "mülakatlarda müdürlükleri zaten vekaleten yürüten kişilerin kazandırılacağı" yönünde iddiaların gündeme geldiği öğrenildi. Bu iddialar üzerine oğlu sınavda birinci olan bir "şehit" annesinin, konuyla ilgili olarak bir milletvekiline ve Giresun Valisi’ne ulaşarak endişelerini dile getirdiği belirtildi.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, konuya ilişkin açıklamasında, yaşananları “liyakatsizliğin kurumsallaşması” olarak nitelendirdi. Şenyürek, şunları kaydetti:

"AKP’nin liyakatsiz ve kayırmacı yönetim anlayışı artık kurumların içine kadar işlemiş durumda. İl Özel İdaresi’nde yapılan görevde yükselme sınavında en yüksek puanı alan personeller, mülakat aşamasında keyfi biçimde elendi. Ortaya çıkan manzara daha sınav yapılmadan kimlerin müdür yapılacağının belirlendiğidir. Aralarında bir şehidimizin kardeşinin de bulunduğu birçok personelin emeği hiçe sayıldı, hakları gasbedildi. Bu tablo yalnızca birkaç kişinin değil, tüm bir ülkenin çürümesinin göstergesidir. Çünkü AKP liyakati değil, biatı ödüllendiren bir düzen kurmuştur."