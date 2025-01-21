Bir siyasi hiciv: Oy’una Geldik

Kültür Sanat Servisi

Dersim’in Ovacık ilçesinde geçen “Oy’una Geldik” filmi, 16 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Filmin basın buluşması Karaköy’deki Cafe Restoran’da gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin arka planını mizahi bir dille ele alan film, Türkiye’deki belediyelerin işleyişi, iktidar ilişkileri ve rant kavgalarını ele alıyor. Senaryosu yerine kayyum atanan Dersim Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Kazım Öz’ün oturuyor. Başrolde ise usta sanatçı İlyas Salman rol alıyor. Filmden elde edilen gelirin, Ovacık ilçesine yapılacak su arıtma tesisi ve Munzur Vadisi’nin korunması için kullanılacağı belirtildi.

Senarist Mustafa Sarıgül, “Burada aslında amaçladığımız yaşadığımız bölgenin güzellikleriyle birlikte farklılıklarını da yansıtmaktı” dedi. Yönetmen, Kazım Öz ise, “Biz Türkiye’yi anlatmaya çalıştık. Bu filmi izlediğinizde Türkiye’de nasıl bir siyasal işleyiş var, bir belediyenin bir ülkenin nasıl yönetildiğini biraz gülerek izleyeceğiz. Tanık olduğumuz şeyler ama biz burada daha özel bir göz yakalamaya çalıştık” diye konuştu. İlyas Salman da, “Filmde sağ ve sol anlayışını hicvetmeye çalıştık. Sağ elimizle sol kulağımızı kullandık. Son kararı izleyici versin” sözlerini kaydetti.