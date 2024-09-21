Bir sonraki seçimde hesabını soracağız

Haber Merkezi

Yerel seçimlerden hezimetle çıkan iktidar AKP'den CHP'ye geçen belediyeleri dört koldan baskı altına aldı. CHP'li başkanlara siyasi yasak yolunu da kullanan iktidar önceki dönemde kullanılan binalara da el koymaya başladı. Son günlerde Adana'da tehdit suçlamasıyla yargılanan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirilmesinin ardından bu kez de uzun yıllar sonra AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından engellemeye maruz kaldı. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ile ortak kullandığı Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binadan tahliye edildi. Beyoğlu Belediyesi'nin bina içindeki ofisleri boşaltılırken, personel girişine izin verilmedi.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanmaktadır. Ancak, bu akşam itibarıyla Beyoğlu Belediyesi birimlerinin binaya girişine izin verilmemektedir. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızın binaya girişi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından engellenmiştir" denildi.

Belediyenin açıklamasında bina ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı’na ait olan bu bina, 2021 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilerek Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı olarak belirlenmiştir. Ocak 2024'te yürürlüğe giren Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı İdari Hizmetler Uygulama Yönergesi’ne göre, binanın 1400 m²’lik kısmı Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Bu tahsis edilen alanlarda halen Beyoğlu Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ancak, 15.08.2024 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan gelen yazı ile Beyoğlu Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilen bu alanların tahliyesi talep edilmiştir."

YURTTAŞLAR İSYAN ETTİ

Sosyal yardım desteği için sabah saatlerinde binaya gelen ve boşaltılmış belediye birimiyle karşılaşan vatandaşlar, "Bizi mağdur ediyorsunuz. AKP döneminde niye böyle bir sıkıntı yoktu? Bu ayrımcılık nereye kadar?" sözleriyle tepki gösterdi.

Başka bir yurttaş ise ‘‘Bunun hesabını verecekler. O seçimler yine gelecek bu kez daha büyüğünü yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

İNAN GÜNEY'DEN TEPKİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, "İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BU YANLIŞTAN DÖNÜN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise ‘‘Halkın iradesiyle göreve gelen yöneticilere ve belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır. Derhal bu yanlıştan dönün!’’ tepkisini gösterdi.