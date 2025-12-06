Bir soygun haberi daha: Tugay Komutanlığı'ndan malzeme çalan iki kişi tutuklandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Güncel 06.12.2025 14:03 Giriş: 06.12.2025 14:03

Güncelleme: 06.12.2025 14:12 Kaynak: DHA

