Bir soygun haberi daha: Tugay Komutanlığı'ndan malzeme çalan iki kişi tutuklandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

  06.12.2025 14:03
  Giriş: 06.12.2025 14:03
  Güncelleme: 06.12.2025 14:12
Kaynak: DHA
Bir soygun haberi daha: Tugay Komutanlığı'ndan malzeme çalan iki kişi tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, kasasında hurda malzemeler bulunan kamyoneti durdurdu.

2 kişinin bulunduğu kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki hurda malzemelerle ilgili yaptıkları araştırmada; malzemelerin Sarıkamış 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü A.K. ve yanındaki E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

