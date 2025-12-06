Bir soygun haberi daha: Tugay Komutanlığı'ndan malzeme çalan iki kişi tutuklandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, kasasında hurda malzemeler bulunan kamyoneti durdurdu.
2 kişinin bulunduğu kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki hurda malzemelerle ilgili yaptıkları araştırmada; malzemelerin Sarıkamış 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından çalındığını tespit etti.
Gözaltına alınan sürücü A.K. ve yanındaki E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.