Bir stadyum dolusu hekim istifa etti

Kamu sağlık kurumlarındaki uzman hekimler birer birer istifa ediyor. 2025'in ilk on ayında bin 759 uzman hekim kamudan istifa etti. Bu da ayda 176 uzman hekime denk geliyor. Son 13 yılda ise kamudan istifa eden uzman hekim sayısı 21 bin 362. İktidarın hekimlere dayattığı yoksulluk sınırında ücret, ağır çalışma koşulları, iş yükü, mobbing, sağlıkta şiddet, karşılanmayan talepler gibi nedenlerin istifaları artırdığını anlatan hekimler "Sağlık sistemi çöküyor, akademi alarm veriyor" dedi.

AKP'nin öve öve bitiremediği sağlık sistemi büyük çıkmazda. Bir yandan yurtdışına hekim göçleri sürürken diğer yandan kamudan istifalar da artıyor. Açılan kadrolar dolmuyor, hekimler ya emekliliklerini istiyor ya özel hastanelere geçiyor. 2022 yılında dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kamuya dönüş için başlattığı "Beyaz Reform" adı altındaki uygulamasıyla kamuya bir nevi dönüşler olsa da bu istenilen düzeyde olmadı. Kamunun kan kaybı sürüyor.

KLİNİKLER DOKTORSUZ

Birçok ilde bazı bölümlerde tek bir uzman hekim kalırken, bazı yerlerde hayati bölümler doktorsuzluk nedeniyle kapanması hastaları mağdur ediyor. Klinikler doktorsuz, hekimler hastasız ve bu durum her geçen gün daha da derinleşiyor. Özellikle Anadolu illerinde onkoloji, çocuk gibi bazı branşlarda yaşanan doktorsuzluk ve bölümlerin kapanması, hastaların farklı illere tedavi için gitmek zorunda bırakılması bu durumun örneklerinden yalnızca birkaçı. Kamudaki yoğunluk, randevu alamama ve hekime ulaşamama sorunu, parası olan hastanın özele gitmesine, olmayanın da kaderine razı olmasına (!) yol açtı.

DÖNÜŞLER ÇARE OLMADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, uzman hekimlerin kamu hastanelerinden istifa etmeye devam ettiğini belirterek, “İstifa eden hekimler, mevcut hekimlerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor” dedi. Azap, kamudaki çalışma koşullarına değinen Azap, özel sektörün giderek büyüdüğünü ve hekimlerin bazılarının özele gittiğini söyledi. Özel sektördeki koşulların da çok iyi olmadığını, bazı hekimlerin açıktan atamalarla yeniden kamuya döndüğünü anımsatan Azap, "Kamuya dönüşler var ama istifa rakamlarını dengeleyecek kadar büyük değil" değerlendirmesini yaptı. Azap şöyle devam etti:

“Kamuda yoğun çalışma temposu, düşük özlük hakları, mobbing ve şiddet olayları istifaları getiriyor. Kamudan hekimler niye özele geçiyor? MHRS denen sistem ve başhekimlerin baskısı var. Hekimler kendi çalışma koşullarını belirleyemiyorlar. Hastaya ne kadar zaman ayıracaklarını ve ne kadar çalışacaklarını belirleyemiyorlar. Kamuda bir hastaya bazen beş dakikanın altında zaman ayrılıyor. Bu durum hekimlerin mesleki tatminini sıfıra indiriyor. Mesleklerini daha iyi koşullarda yapabilmek için özel sektöre geçiyor. Özel sektörün ücretleri, kamudan çok daha iyi değil. Çoğu branşta özelde kazanç, kamudaki ücretin iki katını bile geçmiyor. Ancak özel sektörde çalışma koşulları daha esnek ve hastalara yeterli zaman ayrılabiliyor; bu da mesleki tatmini artırıyor. Bu nedenle hekimler istifa edip ya özele geçiyor ya da yurtdışına gidiyor. 2023'te 3 bin 50, 2024'te 2 bin 669, bu yılın ilk 11 ayında da 2 bin 400 hekim yurtdışına göç etti. Bazı branşlarda kamuda hekim yok. Kapanan servisler var, onkoloji gibi."

EĞİTİM SORUNLARI

Azap, sağlık sistemindeki uzman hekim açığına da dikkat çekti. Türkiye’de 48 bin asistan bulunduğunu belirten Azap, “Bolca uzmanımız olacak ama doğru dürüst eğitim alamıyorlar. Nitelikli hekim yetiştirmek zorlaşıyor, hekim emeği ucuzlatılıyor ve bu durum halk sağlığını etkiliyor” dedi. Prof. Dr. Azap, hekimlerin kamuya dönse de sorunların tamamen çözülmeyeceğini vurgulayarak, “Kamuda istifa ve özel sektöre geçiş devam ediyor. Sağlık hizmetinin niteliği, sayı odaklı sistem nedeniyle yeterince ölçülmüyor” diye konuştu.

***

AĞIR ÇALIŞMA ŞARTLARI

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, günde 6 uzman hekimin kamudan istifa ettiğini belirterek "Bu sayı 2017 yılı öncesinin iki katı. Bu yılın ilk 10 ayında bin 759 uzman hekimin kamudan istifa etmiş. 2025 yılında 2 dönem halinde yapılan ilk defa yeniden atama kura sonuçlarına göre tercih eden uzman hekim sayısı bin 432’ydi. Yani 2025 yılının ilk 10 ayında ayrılan uzman hekim sayısı ilk defa yeniden atama kurası ile yapılan yerleştirme sayısının çok üstünde. Bu sayılara emeklilik ve ölüm nedeniyle sistemden çıkan uzman hekim sayıları dahil değil. Kamunun yapıldığı ifade edilen reformlara rağmen halen uzman hekimler tarafından tercih edilmediği bir gerçek. Son 13 yılda bir stadyum dolusu uzman hekim istifa etti" dedi.

***

OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDEYİZ

Ülkedeki hekim sayısı 204 binlerde. Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 239’larda. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 402, OECD ülkelerinde 390 iken Kamboçya’da ise 245. Yani hekim sayısında OECD ve AB ülkelerinin çok gerisindeyiz.