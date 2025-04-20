Bir Sürgünün Not Defteri: Misina Sinema Evi’nde seyirciyle buluştu

Tuğçe Çelik

Yönetmen Mert Güncüer’in ‘Bir Sürgünün Not Defteri: Misina’ adlı belgeseli 44. İstanbul Film Festivali’nde seyircinin beğenisine sunuldu.

Sanat dünyasından Cahit Berkay, Taner Öngür, Ahmet Yeşilyaprak, Ioanna Forti, Vangelis Zografos, Thanasis Gikas, Gülsen Diyaroğlu Saka, Nedret Sekban, Nil Sekban ve İsmail Sarı’nın yer aldığı belgeselde müzisyen Fuat Saka’nın yaşamı anlatılıyor.

Kadıköy’deki Sinematek Sinema Evi’nde yapılan gösterimin ardından Güncüer’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Güncüer konuşmasında belgeselin yapımcılığını da üstlendiğini vurgulayarak, “Çekimler 4 yıl sürdü; hiçbir destek almadan kendi bütçemle ve gönüllü olarak çalışan ekibimle çekimleri gerçekleştirdik.

Fuat Saka’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ‘Göç Senfonisi’ de bu süre zarfında filme girdi. Belgeselin kurgudan sonra ortaya çıkan 10 dakikalık halini ona gösterdiğimde biraz gözyaşı oldu tabii” diye konuştu. Film, siyasi görüşleri ve uğradığı faşist saldırı nedeniyle 1980 askeri darbesinden önce Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan devrimci müzisyen Fuat Saka’nın anıları ve yaşamı etrafında gelişiyor. 20 yıl sürgünde yaşayan Saka’nın müziği de sürgün sırasında şekilleniyor. Anadolu müziğinin geleneklerini alıp farklı kültürlerin müzikleriyle harmanlayarak sonrasında ‘Dünya Müziği’ olarak adlandırılacak türün ortaya çıkmasında öncü isimlerden biri oluyor. Film, Saka’nın hayatının ve müziğinin iniş çıkışlarını da seyirciye aktarıyor.