‘Bir tane bakan istifa etmedi’

HABER MERKEZİ

Kocaeli Gebze'de 29 Ekim’de çöken ve aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bina ve bölgede çatlaklar oluştuğu için boşaltılan yapılarla ilgili CHP yetkilileri suç duyurusunda bulundu.

Gebze Adliyesi’ndeki suç duyurusunun ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu hem Gebze’deki çökme hem de Dilovası’ndaki yangın faciasını anımsatarak ihmallere dikkat çekti.

Gebze’de yaşanan metro inşaatına karşı olmadıklarını belirten Karasu, asıl sorunun denetim eksikliği olduğunu söyledi.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu da eleştirerek “Metro inşaatı senin kontrolünde değil mi? 13 gündür tek kelime etmedin. Bölgeye niçin gelmedin? İlk dakikadan itibaren burada olman gerekirdi. Göçükte 7-8 metrelik bir çukur oluşuyor ama Bakan ortada yok. Çünkü hiç kimse görevini yapmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevini yapmadı. Bakanlık görevini yapmadı” dedi.

Karasu, ülkedeki afet ve iş kazalarına değinerek şöyle devam etti: “23 yıllık iktidarda sellerde, depremlerde, göçüklerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bir tane bürokrat, bir tane bakan çıkıp da ‘sorumluluk bana aittir’ diyerek istifa etmedi. Çünkü tek yerden talimat alıyorlar. Saray otur deyince oturuyorlar, kalk deyince kalkıyorlar. Sorumluları açıklayın. Kim denetimi eksik bıraktıysa, projeyi kim eksik yaptıysa, müteahhit firmanın hangi kusuru varsa tek tek açıklayın. Kocaeli halkının can güvenliğini sağlamak Bakan’ın doğrudan sorumluluğudur.”