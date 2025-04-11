Bir taraf günlük güneşlik, bir tarafta yoğun kar

Düzce’de bazı bölgelerde hem güneş hem kar yağışı etkili oluyor. Aralarında sadece 4 kilometre olan iki bölgenin birinde yoğun kar yağışı diğer bölgede ise güneş bölgeyi etkiliyor.

Meteoroloji’den yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı aralıklarla yağan kar yağışı ile artarken, bazı bölgelerde ise güneş hakimliğini koruyor. Bu çerçevede Kaynaşlı’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışın 4 kilometre uzağında ise güneş açması dikkat çekti. Yoğun kar yağışında olan bölge havadan dron ile görüntülenirken, kar yağışının Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.