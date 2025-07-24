Bir tarafta demokrasi diğer yanda otokrasi!

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın dosyasının bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi. "Tutuksuz yargılama" taleplerini de yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten" ifadelerini kullandı. Özel, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana’daki savcılar adalet dağıtamayacak mı? Akın bey çok biliyor, Adana’dan buraya getiriyor, küfreder gibi Adana’dakilere" diye konuştu. Özel, Meclis'te kurulacak komisyona dair ise "Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi" yorumunda bulundu.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir gibi Ankara gibi görevinizi akla, vicdana ve hukuka uygun bir şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın bir an önce iddianame yazın. Gelmeyen TRT de gelsin hepsini canlı versin. İftira da duyulsun cevabı da duyulsun. Zeydan Karalar'ın dosyası iline yollansın orada görülsün. Herkesin tutuksuz yargılanması esas. Ancak bizim mecliste kurulacak komisyon için Ekrem beyin tutuksuz yargılanma şartı koyduğumuz doğru değil. Meclis'te komisyon kurma fikri bize ait. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir sorumluluğu vardır. Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi.” Haber Merkezi

Şam, Türkiye’den resmi olarak destek talep etti

MSB kaynakları, "IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

MSB kaynaklarının yaptığı açıklamada "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesine yer verildi. Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.