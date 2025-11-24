Bir tarih kayboluyor: Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da uzun süredir devam eden mali sorunlar kritik bir aşamaya geldi. Yaklaşık bir yıldır ödeme alamayan kulüp personelinin, alacaklarını tahsil edebilmek için yasal yollara başvurduğu öğrenildi.

Personelin şikâyeti üzerine icra memurları, polis eşliğinde kulüp tesislerine giderek kulübe ait çeşitli eşyalarda haciz işlemlerine başladı. Tesislerde yaşanan hareketliliğe rağmen kulüp yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Maddi darboğazdan çıkamayan Adana Demirspor, son aylarda aldığı üst üste disiplin ve lisans cezalarının ardından eksi 23 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Kulübün ekonomik krizi ve buna bağlı sportif sıkıntıların kısa vadede çözülüp çözülemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.