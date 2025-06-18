Bir tekiniz bile dışarıda kalmaz

Politika Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, partisine yönelik hukuksuz kararlara ilişkin ‘‘Bu açtığınız yoldan yarın başkası yürür bir taneniz dışarıda kalmaz’’ ifadesini kullandı. Özel, ayrıca partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açıldığı bilgisini paylaştı.

CHP’den AKP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ilişkin de konuşan CHP lideri ‘‘Yamyam gibi gittiniz Gaziosmanpaşa’nın iradesine çöktünüz’’ dedi. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin de ‘‘Akın Gürlek’in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp biriktirip verse alabileceği bir lüks yat ile gezdiğini biliyorum. İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum’’ ifadesini kullandı.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin çevresi yangın yeri. Kuzeyde Rusya ile Ukrayna Savaşı sürüyor. Suriye’de istikarsızlık sürüyor. Gazze’de 50 binden fazla sivil öldürüldü. Dünyadan yeterli yaptırım görülmüyor.

Erdoğan’a sormak lazım, siz Filistin meselesinde neredesiniz? Bugün de İsrail’in İran’ı vurması karşısında Trump’a ağzınızı açamamanızın sebebi nedir? Neyin pazarlığı içerisindesiniz? Geleceğin Cumhurbaşkanı’na darbe yapmanın karşısında bu pozisyonu mu tutuyorsunuz? 50 yıllık sorunları çözmemenin, her gün şehitlerinin gelmesinin bu ülkeye bir faydası yok.

Böyle bir dönemde iktidar ne yapıyor? Türkiye’yi bu kabustan uyandırmak lazımdır. Ülkenin kurucu partisinin, şu andaki anketlerde AK Parti’den 7 puan önde olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni tehdit ederek iç barışı sağlayamazsınız, bunun Türkiye’ye hiçbir katkısı yoktur. Tüm siyasi tutsaklar için, tüm belediye başkanları için tutuksuz yargılanma istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam, TRT’den canlı yargılanma istiyoruz. Siz Gaziosmanpaşa’yı almadınız, Gaziosmanpaşa’yı Gaziosmanpaşalılar Hakan’a (Bahçetepe) verdi. Siz yamyam gibi gittiniz Gaziosmanpaşa’nın iradesine çöktünüz.

Bu açtığınız yoldan yarın başkası yürür bir taneniz dışarıda kalmaz.

OFİSİMİZİ KURDUK

Ekrem İmamoğlu’nu fiziken Silivri’de tutarak onu yıldıracaklarını düşüneneler Cumhuriyet Halk Partisi’ni tanımamıştır. O günden bu yana ben, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz ziyaret gerçekleştirdik. Bir diğer yandan da çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı adayı ofisimizi kurduk, bunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Hedefimiz iktidar programıyla zengin, müreffeh ve adil bir düzen kurmak. Ben CHP Genel Merkezi adına koordinasyon için Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’yi, TBMM Grubumuzu temsilen Sayın Bülent Tezcan’ı ve Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın yakın çalışma ekibinden Sayın Serkan Özcan’ı, üç kişilik bu eşgüdümü sağlayacak komite için görevlendirmiş olduk. Bunu da her birinizin önünde tüm Türkiye kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyorum.”