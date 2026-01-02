Bir televizyon kanalı adını değiştirdi

Türkiye'de yayın hayatını sürdüren teve 2, ismini tv2 olarak değiştirdi.

Medyaradar'daki habere göre; Kanal yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, izleyiciler yılbaşı gecesi itibarıyla yeni logoyla karşılaştı.

TEVE 2 OLDU TV2

Kanal yayın hayatına 2012 yılında başlamış, TNT kanalının yayın haklarını alarak tv2 adıyla ekranlara gelmişti.

10 Ekim 2016'da adını teve 2 yapan kanal, 10 yıl sonra bu kez de tv2 oldu.

Değişim, 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece gerçekleşti. Yeni yıla girildiği saat 00.00'da teve 2 logosu gitti, yerine tv2 logosu geldi.