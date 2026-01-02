Bir televizyon kanalı adını değiştirdi
10 Ekim 2016'dan beri yayın hayatına teve2 olarak devam eden TV kanalı, 31 Ocak gecesi isim değişikliğine gitti. Kanalın yeni ismi tv2 olarak güncellendi.
Türkiye'de yayın hayatını sürdüren teve 2, ismini tv2 olarak değiştirdi.
Medyaradar'daki habere göre; Kanal yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, izleyiciler yılbaşı gecesi itibarıyla yeni logoyla karşılaştı.
TEVE 2 OLDU TV2
Kanal yayın hayatına 2012 yılında başlamış, TNT kanalının yayın haklarını alarak tv2 adıyla ekranlara gelmişti.
10 Ekim 2016'da adını teve 2 yapan kanal, 10 yıl sonra bu kez de tv2 oldu.
Değişim, 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece gerçekleşti. Yeni yıla girildiği saat 00.00'da teve 2 logosu gitti, yerine tv2 logosu geldi.