Bir tırda çıkan yangın yandaki 2 tıra daha sıçradı

Eskişehir’de 3 tırın ortasında bulunan bir tırda çıkan ve kısa sürede 2 tıra daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Eskişehir Taşıyıcılar Kooperatifi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park edilen 3 tırın ortasında bulunan bir tırda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer tırlara da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında araç içinde uyuyan bir sürücünün ise çevredeki vatandaşların kendisini uyarması sonucunda kurtulduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.