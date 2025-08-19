Bir toplu sözleşmemizi daha yedirmeyeceğiz

Ada Sude ATAK - Öykü Naz GEÇGİN

İktidarın 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sefalet dayatmasına karşı dün 81 ilde iş bırakan kamu emekçilerinin eylemlerinin İstanbul’daki adresi Kadıköy Rıhtım oldu. KESK üyesi memur statüsündeki kamu emekçileri, 12.30’da İstanbul Kadıköy Rıhtım’da bir araya geldi.

Basın açıklamasının okunmasından önce konuşan Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Eroğlu, iktidarın kamu emekçileriyle adeta alay ettiğini söyledi. Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: “İktidarın masaya koyduğu son teklifin anlamı maaşlarımızda günlük 33 liralık bir artış demektir. Bu zam değildir, bu ‘Sürünün’ demektir. Bu artış kamu emekçileri ve emeklileriyle dalga geçmektir. Yaşamı var eden biziz; açlığa, sefalete mahkûm olmayacağız. Biz bu ülkenin değerlerini üretenler olarak hakkımız olanı istiyoruz."

Eroğlu’nun açıklamasının ardından Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu, KESK adına basın metnini okudu. Arapoğlu tarafından okunan metinde şu ifadeler yer aldı: “Çalışma Bakanı haftalardır ‘Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum’ açıklaması yapıyor. Biz de buradan Sayın Bakan’ın şahsından kamu işverenine, iktidara soruyoruz. Bu teklifte 4 milyon kamu emekçisini, 2,5 milyon kamu emeklisini memnun edecek ne vardır? İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret artışı var mı? Yok. Çünkü aslında ortada bir toplu sözleşme teklifi yok!”

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Yusuf Çınar, birçok ilde tren seferlerinin durduğunu ve iş bıraktıklarını ifade etti. Sürece ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Çınar, şöyle konuştu: “Hükümet her zaman yaptığı şeyleri yapmaya devam ediyor. Bundan önceki yedi toplu sözleşmede yaptığı uygulamalar, bugün 8’incide de yaşanıyor. 8 dönemdir Memur-Sen’le beraber ‘Al gülüm ver gülüm’ yapıyorlar. Birileri bir tiyatro oyunu oynuyor. Ama bu sefer çalışanlar ses yükseltmeye başladı. Toplu sözleşmeye gelirsek de hükümet bu teklifle kamu emekçisinin ağzına bir parmak bal bile çalmadı. Ekonominin bu kadar kötü gittiği bir dönemde, çalışanların, emeklilerin daha da fakirleştiği bir dönemde, hükümetin yaptığı ‘Biz sizi tanımıyoruz, ne verirsek onu kabul edeceksiniz’ demek gibi bir şey. Ama çalışanlar bu sefer bunu kabul etmeyecekler. Biz özellikle KESK olarak bunu kabul etmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar buna karşı direneceğiz. Yandaş sendikanın yaptığı uygulamaları her yerde teşhir etmek için çabalayacağız.”

• İZMİR

Sabah saatlerinde işyeri önlerinde yapılan basın açıklamalarının ardından kamu emekçileri, Konak YKM önünde toplanarak, “Genel grev genel direniş”, “AKP zammını al başına çal”, “Sefalete teslim olmayacağız” sloganları eşliğinde SGK İl Müdürlüğü önüne yürüdü. Ortak basın metnini KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi, Kültür Sanat Sen İzmir Şube Başkanı Nesrin Tatlıoğlu okudu.

• ADANA

Kamu emekçileri, Atatürk Parkı’nda yaptıkları basın açıklamasının öncesinde Eğitim Sen Adana Şubesi önünden kortej halinde yürüyerek alana giriş yaptı. Eyleme DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği, Adana Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği (İHD) de destek verdi. Basın açıklamasını KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eser Demirçin okudu.

• MALATYA

KESK üyesi emekçiler, “Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, hizmet üretmiyoruz. Sokaklarda, alanlardayız” diyerek iş bıraktılar. KESK Malatya Sendika Bileşenleri adına konuşan Onur Kutlu, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem toplu sözleşme sürecinin de hayal kırıklığı ile bitmemesi hangi sendikanın üyesi olursanız olun sizlerin taleplerinize sahip çıkmanıza bağlı” dedi.

• MUĞLA

KESK Muğla Şubeler Platformu üyesi emekçiler, Muğla SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama gerçekleştirdi. BES İl Temsilcisi Haluk Yılmaz Yıldırım yaptığı açıklamada, verilen teklifin kamu emekçileri ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını belirtti. Yıldırım, “Bırakın insanca yaşamayı, günlük bir çay bir simit parasına bile denk gelmeyen sefalet teklifi!" dedi.

• DERSİM

KESK, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek talebiyle Dersim’de iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sanat Sokağı’nda toplanan kamu emekçileri buradan Seyit Rıza meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada toplu sözleşme sürecinde hayal kırıklığı yaşamamanın yolunun sendika farkı gözetmeksizin kamu emekçilerinin talepleri etrafında birleşilmesinden geçtiği kaydedildi. Açıklamada sık sık "Genel grev, genel direniş" ve "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları atıldı. Basın metninde "Alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz, artık yeter" denildi.

• BURSA

KESK, DMK, HAKSEN ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Bursalı emekçiler Fomara Meydanı’nda basın açıklaması yaparak iktidarın dayattığı zam teklifini protesto etti. Yapılan eyleme CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Kayıhan Pala da destek verdi. Yapılan açıklamada, “Bu ülkenin kamu emekçileri olarak sadece bizlerin hakları değil, tüm vatandaşların nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir bir kamu hizmeti alma hakkı yıllardır yok sayılıyor. Hükümet günlük bir simit parasına bile denk gelmeyen son teklifiyle kamu emekçileri ve emeklileri ile alenen dalga geçmektedir. Kabul etmeyeceğiz” denildi.