Bir toplumun portresi

Ümit GÜÇLÜ

Bu yıl 22 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 28. İstanbul Tiyatro Festivali hem şair hem de yazar kimliğiyle tanınan Melih Cevdet Anday’ın ‘Müfettişler’ adlı eseriyle açılıyor. Bu önemli yapıtı sahneye taşıyacak olan Engin Hepileri, tiyatro dünyasında hem oyunculuk hem de yönetmenlik yetenekleriyle öne çıkan çok yönlü bir sanatçı.

Hepileri ile Anday’ın eserinin günümüz toplumu üzerindeki etkilerini, tiyatroda fikir özgürlüğünün önemini ve izleyicilere sunmayı hedeflediği atmosferi konuştuk.

İstanbul Tiyatro Festivali‘nde Absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday’ın ‘Müfettişler’ eserini sergileyeceksiniz. Anday’ı seçme sebebiniz? Sizin sanatınıza etkisi nedir?

Melih Cevdet Anday, kendi oyunlarının absürt değil ‘uyumsuz’ olduğunu, bir uyumsuz tiyatrodan bahseder. Anday, Türkiye’nin en önemli şairlerinden biri ve tiyatrocular için çok iyi tiyatro metinleri yazmış. Ancak bu eserler ülkemizde çok fazla sahnelenmiyor, çok değer görmüyor. Ben tam aksini düşünüyorum, daha fazla değer görmesi gerektiğine inanıyorum. Müfettişler’ Anday’ın dört uyumsuz oyunundan birisi. Uyumsuz, absürtün saçması ile ilgilenmiyor, Türkçe dil yapısının bambaşka bir örgü ile ele alınmasını ifade ediyor. Tiyatro sahnelerinde gördüğümüz oyunlardan biraz farklı bir metinle karşılaşacağız. Özellikle ‘Müfettişler’de günümüze söylediği cümleler gerçekten de çok şaşırtıcı. 1968-70 yılları arasında yazılmış bir oyunun bugünün Türkiye’sine çok fazla şey söylüyor olması, ilgi çekici. Melih Cevdet’i seçmemin en önemli nedeni bu.

Engin Hepileri

Nikolay Gogol’un ‘Müfettiş’ eserini 1946’da çevirerek “yozlaşmış bürokrasiyi eleştiren” bir oyuna nazire olarak ‘Müfettişleri’ yazdı. 1971 muhtırası öncesi toplumu yansıtan bu oyun günümüzde bireylerin toplumsal durumlarını nasıl etkiliyor?

Gogol’den de Melih Hocamız’a gelmiş ve bambaşka bir metin çıkarmış. ‘Müfettişler’ ile özellikle Türkiye’de kendi insanımızın başından geçen bürokratik baskının, sıkışmışlığının, halk arasındaki bu ayrımcılığın, birbirine kutuplaştırılan insanların ve bireylerin, evlerinin içine sıkışmış olması ve bu durumun kendi özgür alanlarının giderek küçülmesine neden olması, “daraldıkça daralıyor dünya” repliğiyle ifadesini buluyor. Bu fikir üzerinden bir geliştirme arzu ettiğini, en sonunda ne olursa olsun, bizi bir umuda yönelttiğini de biliyorum.

Peki, Melih Cevdet’in eserlerinde yansıyan dönemin sosyal ve politik durumları, günümüzdeki sorunlarla nasıl paralellik gösteriyor?

71 muhtırası, o zamanki Amerikan mandası ve ülkenin durumu, Deniz Gezmiş ve arkadaşları… O dönemi düşündüğünüzde, metnin nereden geldiğini ve cümlelerin anlamını kavrayabiliyorsunuz. Günümüzde de aynı sıkışmışlık, kutuplaşma ve birbirine düşman edilme çabalarını görüyoruz.

Biz de Melih Cevdet’in karakterleri gibi umutla (tufaya düşmeden) birlikte yaşayıp mutlu olmaya çalışıyor ve huzurlu, özgür bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Bu anlamda, Melih Cevdet o zamanlardan bir yol haritası çizmiş; biz de o haritayı takip ediyoruz.

Popüler sanatçılarımızdan Kenan Doğulu’yu oyun müziği için ikna etmeniz kolay oldu mu? Bu atmosfere etkisi nedir?

Kenan Doğulu, pop müzikle uğraşan Türkiye’nin en önemli sanatçılarından birisi. Sadece müzikle uğraşmakla kalmıyor, bir yandan da ‘İhtimaller’ caz projesi var. Her an üretmekten, tasarımla uğraşmaktan zevk alan, devamlı olarak kendine bir şeyler katmak isteyen çok yönlü bir sanatçı. Şanslıyım ki yolumuz kesişti. Mesleğine gösterdiği saygıyı tiyatrodan eksik etmedi. İlk olarak, ‘Kim Bu Ben’ oyununun müziğini kime yaptırsak diye ona sormaya gitmiştim. O büyük yüreğiyle müzikleri yaptığı gibi sonrasında “Sırada ne yapıyoruz?” diye sordu. ‘Müfettişler’i yapacağız, ancak yorgun olabilirsin, istemeyebilirsin” dediğimde “Hayır, beraberiz bu yolculukta artık, sen istiyorsan ben yapmak istiyorum” dedi. Distopyayı anlatacak en önemli enstrümanlardan biri olan müziği birlikte tasarladık. Onun notaları ve hissiyatı, benim reji yönlendirmelerimle bambaşka bir müziğe dönüştü. Onun için çok mutluyum.

Anday, 1956’da ‘Yanyana’ adlı kitabındaki üslubu nedeniyle 142. Madde uyarınca yargılandı. Sizce sanatçılar neden yasaklamalara maruz kalıyor?

Ben açıkçası tiyatroyu siyasi taraftan değil, politik taraftan yaparım. Benim bir politik görüşüm vardır; politik görüşümle devam ederim ama hiçbir zaman bir siyasi görüş olmaz o. Hiçbir taraftan olmaz. Çünkü ben tiyatronun, özellikle insanın, evrensel olduğunu inanırım. Önce insandan başlarım, sonra milletlere, sonraki belki kültürlere ve en aşağıda da aileye inerim. Benim siyasi görüşüm çok daha evrensel; partiyle cümleye dökülemiyor.