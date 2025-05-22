Bir Türkiye ekonomisi hikâyesi: Şimşek programı holdingi salladı

Melisa AY

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, 2 yıldır uyguladığı sıkı para politikası üretimdeki ‘meyvelerini’ vermeye başladı. Bir bir batan, konkordato ilan eden şirketlerin ardından üretim devleri de krize saplandı. Yüksek faiz yükünün altında zarar yazan Vestel’in öncelikle ‘işçiden kâr etmeyi’ seçmesiyle şirketin borçları yeniden dikkati çekti.

Zorlu Holding’in 2 bini aşkın işçiyi etkileyecek işten çıkarma kararı, Vestel’in ekonomik krizle paralel olarak kötüleşen mali durumunu yeniden gündeme getirdi.

Holdingin teknoloji ve beyaz eşya alanlarında faaliyet gösteren ve bünyesinde 16'sı yurtdışında olmak üzere toplam 27 şirketi barındıran Vestel Şirketler Grubu, zararını karşılayamaz hale geldi. Şirketler grubunun lokomotifi konumundaki Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya’da geçtiğimiz yılın bilançoları, zararın boyutunu gözler önüne serdi.

BORÇLAR VARLIĞI KATLADI

Vestel Elektronik’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan 2024 yılına ait finansal tablolarına göre şirketin borçluluk düzeyi alarm verici seviyelere ulaştı. Hem kısa hem uzun vadeli finansal yükümlülüklerdeki artış dikkat çekerken, faaliyetlerden elde edilen gelirler şirketin bu yükü taşımasına yetmedi. 31 Aralık 2024 itibarıyla Vestel Elktronik’te toplam yükümlülükleri 122 milyar TL'yi aşarken özkaynakları 52 milyar TL seviyesinde kaldı. Bu tablo, şirketin her 1 TL özsermayesine karşılık 2,33 TL borç taşıdığını ortaya koyuyor. Özellikle kısa vadeli yükümlülükler 96 milyar TL’ye yaklaşarak şirketin ödeme takvimi açısından ciddi baskı altında olduğunu gösterdi.

DEVASA FİNANSMAN YÜKÜ

2024 yılı boyunca Vestel Elektronik’in katlandığı finansman gideri tam 24 milyar TL oldu. Bu kalem, Banka kredileri, tahvil faizleri ve kur farkı zararları gibi borçlanma maliyetlerini kapsayan bu kalem, özellikle faiz yükü ile arttı. Ticari kredilerde yüzde 60’lara dayanan faiz yükü, dev şirketin kasasında eksi yazdı. Finansman giderlerinin yüksekliği, şirketin 2024 yılını yaklaşık 11 milyar TL net zararla kapatmasında başlıca nedenlerden biri olarak öne çıktı.

Vestel Elektronik’in dönem sonu itibarıyla elinde bulundurduğu nakit ve nakit benzerleri sadece 2,7 milyar TL seviyesinde kalırken bu tutar kısa vadeli borçların yalnızca yüzde 3’üne karşılık geldi. Şirket 2024 yılında esas faaliyetlerinden 4,3 milyar TL zarar etti.

Şirketin toplam finansal borcu, toplam varlıkların tam yüzde 30'una denk geldi. 174 milyar 493 milyon 923 bin TL'lik toplam varlığın 3'te 1'ine denk gelen kısa ve uzun vadeli borç tutarı 52 milyar 430 milyon 841 bin TL oldu.

KÂRLILIĞI KAYBOLDU

Şirketler grubunun bir diğer öncü şirketi Vestel Beyaz Eşya’nın 2024 yılı bilançoları daralmanın eşiğini gösterdi.

Yıl boyunca iç ve dış pazarda yaşanan daralma, şirketin bilançosuna doğrudan yansıdı. Hasılatta gözle görülür bir düşüş yaşanırken finansal borçlar iki katına yaklaştı. Şirket yılı sadece 266 milyon TL net kârla kapatabildi. 2023 yılında şirketin net kâr tutarı 6,8 milyar TL idi.

2023 yılında 88,2 milyar TL olan hasılat, 2024’te yüzde 14,5 azalarak 75,3 milyar TL’ye geriledi. Avrupa’ya ihracat geçen yıla kıyasla 7,8 milyar TL azaldı.

Şirketin toplam borçluluğu 42,3 milyar TL’den 37,7 milyar TL’ye gerilese de, kısa vadeli finansal borçlar 2023’e göre yüzde 119 artarak 4,7 milyar TL’den 10,3 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin net finansal borcu ise bir yılda yüzde 87 artarak 5,6 milyar TL’den 10,4 milyar TL’ye çıktı.

2024’te Vestel Beyaz Eşya’nın finansman giderleri 6,6 milyar TL oldu. Faiz yükü, zaten düşen net kârı adeta gölgede bıraktı. Bu giderler, 266 milyon TL net kârın neredeyse 25 katı büyüklüğünde gerçekleşti.

GEREKÇE ‘VERİMLİLİK’ OLDU

Zorlu Holding'e bağlı teknoloji şirketi Vestel, yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkarmalara dair KAP’a açıklama yaptı. Kararın ardından hisseleri çakılan şirket, işten çıkarmaları "operasyonel verimliliği artırmak" gerekçesiyle savundu.

Vestel Elektronik, "Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Holding CEO’su Ömer Yüngül de işten çıkarmaları doğrulamış ancak borç ödeme sorunu yaşamadıklarını iddia etmişti. Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, eylülde güzel haberler alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Vestel’in öncelikli ihracat pazarı olan Avrupa’nın yerine alternatif arayışı dikkati çekti. Vestel,

ÜRETİM VE TÜKETİM DARALDI

Vestel’in üretimleri, Manisa’da tek alanda kurulu olan Vestel City’de gerçekleşirken fabrikaların üretimi kentin ihracatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Kenti ihracat sıralamasında 7’nci sıraya çıkaran üretimdeki gerileme ise dikkati çekiyor.

Son olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) nisan ayına ilişkin ihracat verilerine göre Manisa’dan yurtdışına gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sektöründeki dış satım, yıllık yüzde 17,6 oranında geriledi. İhracattaki aylık gerileme nisanda yüzde 5,2 oldu. Ocak-Nisan dönemindeki yıllık ihracat da yüzde 15 oranında azalış kaydetti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verileri de özellikle beyaz eşyadaki krizi gözler önüne serdi. 2024 yılını değerlendirirken sektördeki kırılgan tabloya dikkati çeken TÜRKBESD’in verilerine göre ihracatta uzun süredir devam eden azalış trendi devam etti. Ülkenin beyaz eşya ihracatı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında azaldı. 2021’de 34 milyon 80 bin adet olan beyaz eşya üretimi, aynı yıldan bu yana düzenli gerileyerek 2024’te 31 milyon 825 bine düştü. 2025’in ilk çeyreğinde iç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 geriledi. Üretim adetlerinde ise yüzde 6 oranında bir azalma gerçekleşti.

Aynı verilere göre, Türkiye’nin ‘üretimde lider konum’ iddiasının bulunduğu beyaz eşyada ithalat 3 yıldır aralıksız arttı. 2022’de 277 bin 277 adet olan toplam beyaz eşya ithalatı, 2024’te 728 bin 905 adete ulaştı.

Şimşek'in sıkı para politikası, beyaz eşyaya olan talebin de gerilemesine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın haftalık ekonomik raporlarına göre de beyaz eşya üretimindeki daralma 6 aydır aralıksız devam ediyor. Rapora göre beyaz eşya satışında yıllık gerileme ocak ayında yüzde 10,8, şubat ayında yüzde 17,8 ve mart ayında da 16,5 olarak gerçekleşti.

ALARM ZİLLERİ YENİ DEĞİL

Vestel’in kötü gidişatı kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in notuna da yansımış, şirket nisan ayında Caa1 seviyesine ve negatif görünüme gerilemişti. Yüksek kredi riskini ifade eden Caa1 seviyesi, temerrüde düşme yani borçları hukuki olarak ödeyemez hale gelme seviyesinden hemen önceki seviye olarak biliniyor.

Beyaz eşya ve elektronik sektörlerindeki alarm zilleri Vestel’i etkilerken finansman krizinden Zorlu Holding’in tamamı etkilendi. Holding’in geçtiğimiz yıldan bu yana bankalara var olan kredi borçları için refinansman yani yapılandırmaya başvurduğu öğrenildi. Borç yükü 4,9 milyar seviyesine gelen Zorlu Holding'in, varlıkları arasındaki en kıymetli gayrimenkullerden Zorlu AVM’yi satmaya hazırlandığı iddia edildi. 1,5 milyar avroluk gelir elde edilmesi planlanan satışın Vestel’in borç yükü için kullanılacağı öne sürüldü. Holding’ten konuya ilişkin açıklama gelmedi ancak Zorlu Holding’in kısa vadeli borçları karşılayabilmek için borç yapılandırma ve kaynak yaratma dışında seçeneğinin olmaması, satış iddialarını kuvvetlendirdi.

İstanbul’un en değerli arazilerinden Zincirlikuyu’da, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait arsa, 2013’te tüm itirazlara rağmen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın imzaları ile adeta “kelepir” denilecek masrafla Holding’in olmuştu. Arsayı haraç mezat alarak 12 yıldır işleten Zorlu, 12 yılda yüksek kârlılık elde ettiği gayrimenkulün satışı ile borçlarını ödeyebilir.