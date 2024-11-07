Bir Türkiye klasiği: AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri, “AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” tiyatrosuna dönüştü. Muhalefetin, hijyen ve güvenlik sorunlarıyla tartışılan KYK yurtlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, gençliğin sorunlarının çözümü için teklif ettiği tüm düzenlemeler AKP ve MHP’li milletvekillerine takıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine yönelik toplantısı, iktidarın gençliğin sorunlarına kayıtsızlığını ortaya koydu.

UYUŞTURUCU SORUNU

CHP, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesinde 30 milyon TL olarak öngörülen, “Bağımlılıkla Mücadele” bütçesinin 30 milyon TL daha artırılmasını teklif etti. Önerge üzerine söz alan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının giderek arttığını belirtti. Ocaklı’nın konuşmasının ardından önergenin oylamasına geçildi. Bağımlılıkla etkin mücadele için kaynak talebi, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edilmedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AKP ve MHP’li üyeleri, İYİ Parti’nin aynı mahiyetteki önergesine de “Hayır” dedi.

VAKIFLAR KARADELİĞİ

Gençlik bütçesinden, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere aktarılan kaynak da komisyonda gündeme geldi. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, bakanlığın kaynak transferi yaptığı vakıf ve derneklerin isimlerinin açıklanmadığının altını çizerek, “Şeffaflık yok. Madem öyle bu transferin miktarını azaltalım” diye konuştu. Usta’nın konuşmasının ardından, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer kalemindeki tutar 1 milyar TL azaltılsın” önergesinin oylaması gerçekleştirildi. AKP ve MHP’li komisyon üyelerinin oyları, önergenin işleme alınmamasını sağladı.

KAYNAK YETERSİZLİĞİ

KYK yurtlarındaki hijyen ve güvenlik sorunlarını gündeme getiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP ve İYİ Partili üyeleri, bakanlığın bütçesinin sorunların çözümü için yeterli olmadığını kaydetti. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın toplam bütçesinin 5 milyar TL daha artırılması istendi. AKP ve MHP’liler, “Gençlik bütçesi kaldırılsın” önergesinin oylamasında da “Hayır” için el kaldırdı.