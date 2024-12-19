Bir türlü açılamayan hastaneye haciz şoku!

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mart 2024'teki Bursa mitinginde 3 ay içinde açılışını yapacaklarını söylediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hâlâ açılmadı.

Bir türlü açılamayan Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yüklenici firma Dost İnşaat’ın İş Bankası’na olan borcu nedeniyle icralık oldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse 1 yıl önce “3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz” dediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi icralık oldu. Yüklenici firma Dost İnşaat’ın İş Bankası’na olan borcu nedeniyle hastanede bulunan jenaratör grubu ile ilgili haciz işlemi başlatmak üzere Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne giden memurlar, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı güvenliğin engeliyle karşılaştı. Ortada, ne halkın hizmetine sunulabilmiş bir hastane var ne de devletin işini düzgün bir şekilde yönetebilmesi. Bir yandan hastane bekleyen Bursa, diğer yandan borçlarının tahsilini isteyen şirketler arasında sıkışıp kalmış bir süreç… Görülüyor ki bu ülkede büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor, açılışlar bolca alkış topluyor, ama iş tamamlanmaya ve halkın kullanımına sunulmaya gelince her şey bir kaosa dönüşüyor. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Türkiye’nin yönetim anlayışındaki kronik problemin adeta bir sembolü. Bursa artık bu hastanenin gerçekten hizmete açılmasını, müteahhit borçlarıyla değil, hastalara sunduğu sağlık hizmetleriyle gündeme gelmesini bekliyor."