Bir uçak daha gövde üzerine iniş yaptı!

Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Alanya'daki Gazipaşa Havalimanı inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine inerken yolcular uçaktan tahliye edildi.

Antalya'da bir uçak, ön tekerinin patlaması sonucu gövdesi üzerine iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda dün (8 Mayıs) facianın eşiğinden dönülürken bugün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük bir tehlike yaşandı. Corendon Havayolları’na ait Köln-Alanya seferini yapan uçağın iniş sırasında ön tekeri patladı.

Bunun üzerine uçak ön dikme üzerine indi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Söz konusu pistte gerçekleşecek uçuşların ise Antalya’ya yönlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.

Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."