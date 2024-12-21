“Bir Uçtan Öbür Uca” Ordu’da

Fransa’nın başkenti Paris’te sanat yaşamını sürdüren Onay Akbaş’ın “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” adlı sergisi, Ordu Taşbaşı Sanat Alanı’nda sanatseverlerle buluştu.

Akbaş’ın sanata ve hayata dair özgün bakış açısını yansıtan eserlerini bir araya getiren serginin küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu üstleniyor.

Sergi, hem teknik hem de kavramsal açıdan sanatçının sanat anlayışını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Akbaş, “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” sergisinin gezici bir sergi haline dönüştüğünü kaydederek, “Taşbaşı Sanat Alanı özel bir mekan. Geçmişte yurttaşlarımız burayı ibadethane olarak kullanıyorlardı, ruhlarını terbiye ettikleri bir mekandı. Daha sonra burası hapishane olarak kullanıldı, suçluları terbiye etmeye adanmış bir mekandı. Daha sonra sanat mekanı oldu. Sanat, aklın terbiyesidir. Böyle bir mekanın sanata ayrılmış olmasından mutluluk duydum. Doğduğum, ilk adımlarımı attığım bu topraklar adına gurur duydum. Bu sergi vesilesiyle gönül borcumu ödemeye geldim” dedi. Serginin ismini nasıl belirlediğini de anlatan Akbaş, “Bir sanat eserine ulaşmanın teknik yöntemleri var. Önce bir fikir oluşur, sonra desen oluşur ve sanat eserine dönüşür. İkinci tarafı ‘Bir Uçtan Öbür Uca’ derken bir sanatçı kişiliğinin inşası ile ilgili bir çizgiyi içeriyor. Ben Ordu Fatsa’da doğdum, 40 yıldır Paris’te üretiyorum. Bu sergi, melocanlara, solucanlara, salyangozlara gönül borcu” diye konuştu.

SÜREÇLER BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Serginin küratörlüğünü üstlenen Emre Zeytinoğlu ise “Onay Akbaş’ın resimlerine baktığımız zaman Ordu, İstanbul, Paris süreçlerinin hepsi birbirini etkiliyor. Bir bütün halinde ortaya çıkıyor. Bu beni çok etkilemişti” diyerek sergi hakkında bilgi verdi.

Onay Akbaş’ın “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” sergisi, 22 Şubat’ta sona erecek.